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Мировое обозрение

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Обзор ноутбука Maibenben P527: Intel вступает в игру

Обзор ноутбука Maibenben P527: Intel вступает в игру

Героя сегодняшнего тестирования можно отнести к игровым решениям. Характеристики и особенности Maibenben P527 смотрятся интересно: металлический корпус и быстрая качественная IPS-матрица, RGB-подсветка клавиатуры и Thunderbolt 4, 14-ядерный процессор Intel и поддержка памяти DDR5, терабайтный накопитель PCI Express 4.

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