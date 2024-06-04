Из Москвы-реки в ЮВАО за месяц вынули 100 тонн отходов

В мае ГУП «Мосводосток» пустил по столичным рекам 30 судов коммунального флота. Каждый день суда собирают мусор в московской акватории: в ЮВАО буксирные теплоходы, плавучие краны и мусоросборщики чистят Москву-реку возле районов Южнопортовый, Марьино, Лефортово и Печатники.
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