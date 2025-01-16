Губерниев назвал Вяльбе «необразованной бабулей»

Конфликт возник после скандальных слов тренера о спортсменке Кулешовой. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, раскритиковавшей российскую лыжницу Анастасию Кулешову.
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