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Прогулка по Ленинграду 1971 года

Прогулка по Ленинграду 1971 года

СССР борется за свободу Анжелы Дэвис, страна начинает наполняться автомобилями «Жигули», чей выпуск начался год назад, а на туристической карте Советского Союза возникает новый бренд, ставший культовым — людей начинают возить по «Золотому Кольцу».

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