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Царьград

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Залезают в дома и машины. Юг России атакуют тысячи мраморных клопов-вонючек

Залезают в дома и машины. Юг России атакуют тысячи мраморных клопов-вонючек

Жители южных регионов в последние недели столкнулись с неприятным соседством. Коричнево-мраморные клопы буквально оккупировали частные дома, дачи и гаражи.

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