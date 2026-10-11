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«ВСУ получили приказы»: Зеленский резко переобулся по энергоперемирию после слов Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили необходимые приказы на фоне инициативы президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

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