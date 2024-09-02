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Замгенсека НАТО Джоанэ: в НАТО принято консультироваться по опасным решениям

Замгенсека НАТО Джоанэ: в НАТО принято консультироваться по опасным решениям

Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о сбитии ракет над Украиной, напомнив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

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