Замгенсека НАТО Джоанэ: в НАТО принято консультироваться по опасным решениям

Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о сбитии ракет над Украиной, напомнив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.