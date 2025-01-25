«Произойдет взрыв»: Трамп получил тревожное предупреждение о России

Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности США из-за губительности соперничества с Россией, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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