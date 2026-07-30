Баллистические и крылатые ракеты атаковали целый ряд объектов в Киеве Поступают некоторые подробности нанесения ударов по объектам на подконтрольных силам киевского р.
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Баллистические и крылатые ракеты атаковали целый ряд объектов в Киеве Поступают некоторые подробности нанесения ударов по объектам на подконтрольных силам киевского р.
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