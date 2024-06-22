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Шэмс Чарания: «Лейкерс» сохраняют интерес к Деджонте Мюррэю»

Калифорнийский клуб уже пытался выменять защитника «Атланты» по ходу сезона-23/24. «Лейкерс» пытались заполучить Мюррэя в прошлом сезоне в последний день перед дедлайном.

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