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В Оренбургской области мужчина с ножом напал на полицейского

В Оренбургской области мужчина с ножом напал на полицейского

В Оренбургской области 52-летний местный житель напал на сотрудника полиции, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

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