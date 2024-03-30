В Оренбургской области мужчина с ножом напал на полицейского

В Оренбургской области 52-летний местный житель напал на сотрудника полиции, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии