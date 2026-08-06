У ВСУ пропал «осторожный оптимизм» в отношении обещаний Зеленского Бравурные заявления Зеленского о наращивании ударов по России и принуждении ее.
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У ВСУ пропал «осторожный оптимизм» в отношении обещаний Зеленского Бравурные заявления Зеленского о наращивании ударов по России и принуждении ее.
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