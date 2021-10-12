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Си Цзиньпин рассказал как построить общее будущее для всего живого на Земле

Си Цзиньпин рассказал как построить общее будущее для всего живого на Земле

С важной речью о целях и направлениях глобального управления биоразнообразием в будущем, на саммите лидеров Конференции сторон (COP15) Конвенции о биологическом разнообразии в Куньмине, выступил президент Китая Си Цзиньпин, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 12 октября на брифинге для прессы.

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