Си Цзиньпин рассказал как построить общее будущее для всего живого на Земле

С важной речью о целях и направлениях глобального управления биоразнообразием в будущем, на саммите лидеров Конференции сторон (COP15) Конвенции о биологическом разнообразии в Куньмине, выступил президент Китая Си Цзиньпин, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 12 октября на брифинге для прессы.