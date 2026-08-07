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Регистрация после получения РВП: особенности процедуры

Регистрация после получения РВП: особенности процедуры

Регистрация граждан иностранных государств после получения свидетельства РВП является специальной процедурой, в рамках которой происходит фиксация места нахождения эмигранта в регионах Российской Федерации.

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