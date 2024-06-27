Компания Samsung представила три новых датчика изображения ISOCELL для мобильных устройств. Первый - это 200-мегапиксельный оптический сенсор ISOCELL HP9 с диагональю 1/1,4 дюйма, который имеет разрешение 0,56 мкм и обеспечивает более яркую цветопередачу и улучшенную фокусировку благодаря запатентованной микролинзе с высоким коэффициентом преломления.