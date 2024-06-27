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Компания Samsung представила три новых датчика изображения ISOCELL для мобильных устройств

Компания Samsung представила три новых датчика изображения ISOCELL для мобильных устройств

Компания Samsung представила три новых датчика изображения ISOCELL для мобильных устройств. Первый - это 200-мегапиксельный оптический сенсор ISOCELL HP9 с диагональю 1/1,4 дюйма, который имеет разрешение 0,56 мкм и обеспечивает более яркую цветопередачу и улучшенную фокусировку благодаря запатентованной микролинзе с высоким коэффициентом преломления.

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