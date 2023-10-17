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Кудашов о 2:1 с «Сибирью»: «Тяжелая игра. Реализация по-прежнему оставляет желать лучшего, из-за этого и получаются нервные концовки»

«Тяжелая игра. Реализация по-прежнему оставляет желать лучшего, хотя уже появляются какие-то интересные моменты.

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