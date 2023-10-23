В чем причина высоких температур в этот период

Необычно высокие для этого периода температуры вызваны присутствием теплой воздушной массы из Северной Африки, но в ближайшие дни погода немного похолодает, а кое-где пройдут осадки, сообщили представители Госгидрометеослужбы Молдова.
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