Поздравление Сергея Чемезова с Днем оружейника

Сергей Чемезов поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Глава Ростеха отметил, что наша страна всегда славилась мастерами, которые внесли огромный вклад в историческое наследие государства.
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