"АЛРОСА" и правительство Анголы обсуждают участие в проекте Catoca - Минфин РФ

"АЛРОСА" и правительство Анголы обсуждают участие российской алмазодобывающей компании в проекте "Катока" (Catoca), одного из крупнейших алмазных рудников в мире, в контексте действующих международных санкций против "АЛРОСА".
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