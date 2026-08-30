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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Никитин: «На данный момент ЦСКА не является командой, с которой нужно брать пример. Мы находимся в процессе»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча за третье место на Кубке мэра Москвы против «Автомобилиста» (5:3).

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