В "Азимуте" изменили график полётов из Сочи в Тель-Авив и Дубай

Это сделано из-за нового режима использования воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана.График рейсов из Сочи в Тель-Авив и Дубай претерпел вынужденные изменения, о чём сообщила авиакомпания "Азимут".
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