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Ник Клэкстон о данке через Эмбиида: «Приятно, потому что я принимаю это противостояние очень близко к сердцу»

Ник Клэкстон о данке через Эмбиида: «Приятно, потому что я принимаю это противостояние очень близко к сердцу»

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон пообщался с болельщиками команды и ответил на вопрос о конфликте с MVP-2023 Джоэлом Эмбиидом.

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