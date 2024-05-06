Российские войска ударили по складу с боеприпасами для РСЗО в городе Сумы

Российские военные в ночь на 6 мая атаковали территорию украинского города Сумы. О последствиях рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.
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