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Российские войска ударили по складу с боеприпасами для РСЗО в городе Сумы

Российские войска ударили по складу с боеприпасами для РСЗО в городе Сумы

Российские военные в ночь на 6 мая атаковали территорию украинского города Сумы. О последствиях рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

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