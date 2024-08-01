Что можно узнать о динозаврах по их следам

Увлечение костями этих древнейших существ началось в начале XIX века и сохранилось до наших времен. Но, отмечает испанский палеонтолог Луис Алькала, все известные кости динозавров из всех музеев мира не способны дать ответы на многие вопросы об этих популярных животных, к примеру, какой у них был окрас.