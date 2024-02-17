Карвел Андерсон заменит Каспера Уэйра на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА не сможет принять участие в Матче звезд из-за травмы. Представляющий «Астану» Андерсон в этом сезоне занимает 9-е место в Лиге ВТБ по результативности, набирая в среднем 16,5 очка за игру.
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