А тебе ничего! 8 признаков того, что он эгоист в сексе

Далеко не все люди хороши в постели, и это нормально. Большинство, правда, старается выступить лучше, а некоторым это не нужно, они заботятся только о себе, и в постели это особенно заметно! Вот как понять, что твой партнер — эгоист.
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