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Рязанские новости

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В Рязанской области сбиты шесть БПЛА, повреждена крыша дома

В Рязанской области сбиты шесть БПЛА, повреждена крыша дома

В результате атаки беспилотников в Рязанской области повреждена крыша многоквартирного дома. В ночь на 18 сентября в регионе сбиты шесть БПЛА.

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