Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

988 подписчиков

Вэнс обеспокоен из-за главной войны Запада. И ведется она не против России

Вэнс обеспокоен из-за главной войны Запада. И ведется она не против России

Для Джея Ди Вэнса главная угроза США и Европе исходит не от России или Китая, пишет NYT. Вице-президент уверен, что Запад ведет войну на уничтожение внутри самого себя, уступая свои христианские корни глобальному либерализму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии