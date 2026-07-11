Вэнс обеспокоен из-за главной войны Запада. И ведется она не против России

Для Джея Ди Вэнса главная угроза США и Европе исходит не от России или Китая, пишет NYT. Вице-президент уверен, что Запад ведет войну на уничтожение внутри самого себя, уступая свои христианские корни глобальному либерализму.
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