Русская весна

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Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ

Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ

Американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале ужаснулся организации украинского контрнаступления, сравнив солдат ВСУ с камикадзе.

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