Евродепутат объяснил стремление Словакии участвовать в оборонном проекте ЕС

Масштабный план по перевооружению, продвигаемый Брюсселем, поможет странам блока увеличить свой военный потенциал и тем самым уменьшить военное господство США в Европе, указал «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
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