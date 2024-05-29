Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

Пресс-секретарь ответил на вопрос, состоится ли прямая линия в 2024 году Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил информационному агентству ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.