Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

Пресс-секретарь ответил на вопрос, состоится ли прямая линия в 2024 году Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил информационному агентству ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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