Станислав Павловский: «Теперь от Генпрокуратуры ждут выполнения политического заказа

В своем недавнем выступлении в программе Puterea a Patra адвокат и бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский прокомментировал оправдательный приговор бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло.
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