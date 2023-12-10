Певица Глюкоза назвала любимые станции московского метро

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) рассказала о своих любимых станциях столичного метро, о чем в своем Telegram-канале сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
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