Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    В этом ЗАПОВЕДНИКЕ ПРИДУРКОВ ЕЩЕ НЕ ТО СКАЖУТ...Мизулина считает,...
  • Валентин Щербаков
    А что хотели услышать в Сенате, ведь этот лживый наркоман Зе пустышка-юморист....Сенатор Шмитт наз...
  • Аким Воземчук
    Захар.Опять таймы Мадридского двора.Кто этих зильбертрудов вскормил ,кто их финансировал, кто им давал возможность вл...Прилепин: Быков и...

Стоматолог Мартынова объяснила, к чему приводит регулярное жевание жвачки

Стоматолог Мартынова объяснила, к чему приводит регулярное жевание жвачки

Регулярное употребление жевательной резинки дольше трех минут может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая смещение зубов, нарушение прикуса, эрозию желудка и гастрит, о чем в беседе с «Газетой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх