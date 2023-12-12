Стоматолог Мартынова объяснила, к чему приводит регулярное жевание жвачки

Регулярное употребление жевательной резинки дольше трех минут может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая смещение зубов, нарушение прикуса, эрозию желудка и гастрит, о чем в беседе с «Газетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии