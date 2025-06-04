Борющаяся с раком четвертой стадии телезвезда начала терять память

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон заявила, что начала терять память на фоне лечения рака груди четвертой стадии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Очень плохие новости": Россия начала выписывать "новых сограждан" из "друзей". Стешин объяснил - терпение закончилось
- Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России
- «Я отправлю тебя в твою деревню!» Про даму из Киргизии, ударившую 10-летнего ребёнка в Новой Москве, всплыли новые подробности
Свежие комментарии