Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили его помочь им с выездом в США, чтобы покинуть зону специальной военной операции (СВО).
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