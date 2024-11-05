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Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили его помочь им с выездом в США, чтобы покинуть зону специальной военной операции (СВО).