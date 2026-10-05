Карпина тронуло командное единство в сборной: «Петрову доверили пенальти. Он с метра забить не может, но хотя бы так забил»

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Валерий Карпин похвалил атмосферу в сборной России после игры с Намибией. Национальная команда разгромила соперника из Африки в Екатеринбурге со счетом 6:0.

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