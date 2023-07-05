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«Пора выучить»: Захарова призвала Японию выучить одну вещь

«Пора выучить»: Захарова призвала Японию выучить одну вещь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале призвала Японию выучить одну вещь.

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