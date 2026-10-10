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1 подписчик

Она не взяла кольцо. И я понял, что наш брак уже закончился

Она не взяла кольцо. И я понял, что наш брак уже закончился

Я крутил это чёртово кольцо в кармане, пока металл не нагрелся и не стал казаться чужим. Мы договорились встретиться у того самого кафе, где когда-то пили какао в минус тридцать и смеялись, что у нас носы посинели.

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