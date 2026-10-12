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Царьград

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В Архангельске женщина узнала экс-бойфренда на стенде «Розыск» и сдала приставам

В Архангельске женщина узнала экс-бойфренда на стенде «Розыск» и сдала приставам

Житель Архангельска, задолжавший около миллиона рублей по алиментам, был найден после того, как его бывшая девушка увидела ориентировку на стенде в отделе судебных приставов и сообщила адрес его проживания.

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