Всероссийский турнир памяти Павла Блинова проходит в Зиме

30 июля в городе Зиме торжественно открылся III Всероссийский турнир по тяжелой атлетике. Соревнования, посвященные памяти Заслуженного тренера России Павла Георгиевича Блинова и на призы Евгения Шишлянникова проходят в местной школе его имени с 30 июля по 2 августа.