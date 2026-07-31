Всероссийский турнир памяти Павла Блинова проходит в Зиме

30 июля в городе Зиме торжественно открылся III Всероссийский турнир по тяжелой атлетике. Соревнования, посвященные памяти Заслуженного тренера России Павла Георгиевича Блинова и на призы Евгения Шишлянникова проходят в местной школе его имени с 30 июля по 2 августа.
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