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Царьград

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"Газель" въехала в метро "Парк Победы" в Москве: входы частично закрыты

"Газель" въехала в метро "Парк Победы" в Москве: входы частично закрыты

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль "Газель" въехал в подземный переход станции метро "Парк Победы".

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