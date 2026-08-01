Дикий обряд: зачем в Тибете скармливают трупы людей птицам

В высокогорных районах Тибета почти нет деревьев, и земля промерзает на несколько метров вниз. Из этих условий родилась погребальная традиция, которой больше тысячи лет и которую по-прежнему практикуют сотни тысяч тибетских буддистов.
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