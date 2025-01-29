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AP: истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске

Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в штате Аляска в Соединенных Штатах. Летчик смог спастись, информирует агентство The Associated Press со ссылкой на представителя военно-воздушной базы Эйелсон штаб-сержанта Кимберли Тушет.

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