Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране в 2027 году составит 28,9 тыс.
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