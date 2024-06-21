Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Скорее они себе в "ногу стреляют",даже базуку притащили!Жест отчаяния: Ев...
  • Eduard
    "Кабысдох",или лучше"Фредди Крюгер"!"Живой мертвец": ...

Сперва Украина, потом НАТО. В Чехии считают, что Россия лжет о переговорах

Сперва Украина, потом НАТО. В Чехии считают, что Россия лжет о переговорах

Почему Владимир Путин по-прежнему не проявляет интереса к осмысленным переговорам с Украиной? Бывший директор Института внешних сношений и информации Петр Млейнек в шести пунктах объяснил "Лидовкам", чем, скорее всего, руководствуется Россия и почему она вообще говорит о мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Тупорылые чехи! Россия с Украиной 8 лет переговоры вела,забыли?Как можно забыть? Чехи как и все европейцы отупели от жратвы!
Ответить
7 час.
Eduard
И вообще какие переговоры с Украиной? Украина и Зеленский никто! Тогда смысл есть с придурком Байденом об Украине говорить,он же кукловодит!
Ответить
7 час.
Eduard
8 лет с Украиной переговоры вели,а они укреплялись!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх