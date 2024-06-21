Сперва Украина, потом НАТО. В Чехии считают, что Россия лжет о переговорах

Почему Владимир Путин по-прежнему не проявляет интереса к осмысленным переговорам с Украиной? Бывший директор Института внешних сношений и информации Петр Млейнек в шести пунктах объяснил "Лидовкам", чем, скорее всего, руководствуется Россия и почему она вообще говорит о мире.