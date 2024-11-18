Сийярто: Сторонники войны в США и ЕС в отчаянии, они не гнушаются худшего

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне сообщений о том, что США сняли запрет на удары дальнобойными ракетами по территории России заявил, что провоенный мейнстрим в Вашингтоне и Брюсселе готов распространить конфликт на Украине до глобальных масштабов.