Сийярто: Сторонники войны в США и ЕС в отчаянии, они не гнушаются худшего

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне сообщений о том, что США сняли запрет на удары дальнобойными ракетами по территории России заявил, что провоенный мейнстрим в Вашингтоне и Брюсселе готов распространить конфликт на Украине до глобальных масштабов.
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