Разработчик предложил строить по концессии трассу за ₽40 млрд к месторождению лития

Разработчик Колмозерского месторождения лития ведет консультации по использованию механизма дальневосточной концессии для строительства автотрассы за 40 млрд руб.
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