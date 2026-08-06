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Авто - Мото - Новости

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Кроссовер Nissan NX7: первый показ

Кроссовер Nissan NX7: первый показ

Кроссовер Nissan NX7: первый показ[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В марте этого года совместное предприятие Dongfeng-Nissan представило модель Nissan NX8, которая стала первым кроссовером в электрифицированной N-линейке, ранее состоявшей исключительно из седанов N6 и N7.

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