Кроссовер Nissan NX7: первый показ[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В марте этого года совместное предприятие Dongfeng-Nissan представило модель Nissan NX8, которая стала первым кроссовером в электрифицированной N-линейке, ранее состоявшей исключительно из седанов N6 и N7.