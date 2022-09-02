«Один день с участковым»: корреспондент узнал о службе лейтенанта полиции Константина Федорова в одном из самых отдаленных районов Хабаровского края

«Один день с участковым»: корреспондент узнал о службе лейтенанта полиции Константина Федорова в одном из самых отдаленных районов Хабаровского края

В рамках Всероссийской акции журналист районной газеты «Амурский Маяк» Нина Сидога понаблюдала за работой участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Ульчскому району лейтенанта полиции Константина Федорова.

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